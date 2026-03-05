تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
Lebanon 24
05-03-2026
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشاب بهاء
فريوان
، ابن بلدة بلانة الحيصة، نتيجة اختناقه بمادة
الغاز
أثناء عمله، حيث نُقل إلى
مستشفى اليوسف
جثة، وأكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق.
وخلال التحضير لاستلام الجثمان، لوحظت حركة خفيفة في أنسجة الجثة، ما دفع بعض أفراد العائلة للاعتقاد أنه ما زال على قيد الحياة، ما أثار حالة من الفرح والارتباك بين الأهالي ترافق مع إطلاق نار ابتهاجًا.
لكن تبيّن لاحقًا أن ما حدث هو تحركات طبيعية في أنسجة الجثمان بعد الوفاة، وليس عودة إلى الحياة كما أُشيع، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
