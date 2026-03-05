توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان

توفي الشاب بهاء ، ابن بلدة بلانة الحيصة، نتيجة اختناقه بمادة أثناء عمله، حيث نُقل إلى جثة، وأكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق.وخلال التحضير لاستلام الجثمان، لوحظت حركة خفيفة في أنسجة الجثة، ما دفع بعض أفراد العائلة للاعتقاد أنه ما زال على قيد الحياة، ما أثار حالة من الفرح والارتباك بين الأهالي ترافق مع إطلاق نار ابتهاجًا.لكن تبيّن لاحقًا أن ما حدث هو تحركات طبيعية في أنسجة الجثمان بعد الوفاة، وليس عودة إلى الحياة كما أُشيع، وفق ما أفادت مندوبة " ".