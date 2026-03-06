بالفيديو.. إسرائيل تنشر لحظة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

قال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ نفذت 26 موجة من على الضاحية الدجنوبية لبيروت، منذ بداية المعركة.



وأغار الجيش الليلة الماضية في على مقرات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.



وزعم استهداف مقر ومستودع كانت تُخزَّن فيه طائرات مسيّرة يستخدمها في تنفيذ هجماته باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أنّه هاجمنا أكثر من 500 هدف في منذ بدء العملية العسكرية، و420 ألف شخص تركوا منازلهم في .

