Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اجتماع طارئ لاتحاد بلديات جرد القيطع لمواجهة تداعيات النزوح

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:26
اجتماع طارئ لاتحاد بلديات جرد القيطع لمواجهة تداعيات النزوح
اجتماع طارئ لاتحاد بلديات جرد القيطع لمواجهة تداعيات النزوح photos 0
عقد اتحاد بلديات جرد القيطع اجتماعًا طارئًا في مقره بحرار، برئاسة رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني، وبحضور رؤساء بلديات المنطقة، ورئيس غرفة عمليات جرد القيطع محمد فيصل زكريا ونائبه، خُصص لبحث تداعيات أزمة النزوح وتأثيرها على البنى التحتية والخدمات العامة في البلدات.

وشدد البعريني على "ضرورة توحيد الجهود بين البلديات لمواجهة التحديات المتزايدة"، مؤكدًا متابعة الملف مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تخفف الأعباء عن البلديات وتحافظ على استقرار القرى. فيما استعرض رؤساء البلديات أبرز التحديات الناتجة عن تزايد أعداد النازحين، وأهمية استمرار التنسيق المشترك لإدارة المرحلة.

وعرض زكريا دور غرفة العمليات في التعامل مع الأزمة، مستندًا إلى التجارب السابقة، مستعرضًا الإنجازات والتحديات، والواقع الحالي للنزوح، وآلية التنسيق بين البلديات والجهات الرسمية لتنظيم استقبال النازحين وتوزيع المساعدات بعدالة.

وعقب الاجتماع، عُقد لقاء مع متطوعي الغرفة نوقشت خلاله الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار لضمان جهوزية ميدانية واستجابة سريعة ومنظمة لمتطلبات الأزمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
