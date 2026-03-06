اجتماع طارئ لاتحاد بلديات جرد القيطع لمواجهة تداعيات النزوح

عقد اتحاد بلديات اجتماعًا طارئًا في مقره بحرار، برئاسة المحامي محمد البعريني، وبحضور رؤساء بلديات المنطقة، ورئيس غرفة عمليات جرد زكريا ونائبه، خُصص لبحث تداعيات أزمة النزوح وتأثيرها على البنى التحتية والخدمات العامة في البلدات.



وشدد البعريني على "ضرورة توحيد الجهود بين البلديات لمواجهة التحديات المتزايدة"، مؤكدًا متابعة الملف مع لإيجاد حلول تخفف الأعباء عن البلديات وتحافظ على استقرار القرى. فيما استعرض رؤساء البلديات أبرز التحديات الناتجة عن تزايد أعداد ، وأهمية استمرار التنسيق المشترك لإدارة المرحلة.



وعرض زكريا دور في التعامل مع الأزمة، مستندًا إلى التجارب السابقة، مستعرضًا الإنجازات والتحديات، والواقع الحالي للنزوح، وآلية التنسيق بين البلديات والجهات الرسمية لتنظيم استقبال النازحين وتوزيع المساعدات بعدالة.



وعقب الاجتماع، عُقد لقاء مع متطوعي الغرفة نوقشت خلاله الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار لضمان جهوزية ميدانية واستجابة سريعة ومنظمة لمتطلبات الأزمة. (الوكالة الوطنية للإعلام)



