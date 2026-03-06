"حزب الله" سيبدأ رعاية النازحين

كشف مصدر مطلعة أن " " سيطلق خلال الأيام المقبلة، وبشكل تدريجي، مسارًا لرعاية ، مشابهًا لما اعتمده خلال الحرب السابقة.

وأوضح المصدر أن "هذه الخطوة تهدف إلى متابعة أوضاع العائلات التي أجبرتها الأحداث على ترك منازلها، وضمان تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني اللازم لها".

في هذا الإطار، بدأ الحزب بشكل علني تنفيذ موجة إحصاءات واسعة في بعض المناطق لمعرفة عدد النازحين وحصر أماكن إقامتهم الحالية، بما يشمل الملاجئ والمناطق المستأجرة.

وبحسب اوساط معنية، فان "هذا التوجه يعكس استراتيجية الحزب في إدارة الملف المدني بعد النزوح".



