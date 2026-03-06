تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" تدعم قرار نزع سلاح "حزب الله" وتدعو لسيادة الدولة

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:37
A-
A+
=
لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية تدعم قرار نزع سلاح حزب الله وتدعو لسيادة الدولة
لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية تدعم قرار نزع سلاح حزب الله وتدعو لسيادة الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" بيانًا مشتركًا من بيروت وواشنطن، شددت فيه على ضرورة بقاء قرار الحرب والسلم حصرًا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، داعية إلى تنفيذ القرار الحكومي القاضي بنزع سلاح حزب الله ومنع أنشطته العسكرية، معتبرة أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة يشكل خطرًا على الاستقرار الوطني.

ودعت اللجنة، التي تضم سبع منظمات لبنانية-أميركية، إلى تمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر الدعم المالي واللوجستي والغطاء السياسي، كما طالبت الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوة دبلوماسية بإعادة السفير الإيراني إلى طهران وسحب السفير اللبناني من إيران، تأكيدًا على استقلالية القرار الوطني.

وفي الملف الجنوبي، شددت على أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة يجب أن يترافق مع نزع سلاح حزب الله، لتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة، معتبرة أن إعادة إعمار الجنوب ودعم العودة الآمنة للنازحين أولوية وطنية لتعزيز الصمود ومنع الفراغات الأمنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: قرار "السلم والحرب" سيادي وحصري بيد الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: حصرية السلاح تشكل موجباً سيادياً غير قابل للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24