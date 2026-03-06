"لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" تدعم قرار نزع سلاح "حزب الله" وتدعو لسيادة الدولة

أصدرت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" بيانًا مشتركًا من وواشنطن، شددت فيه على ضرورة بقاء قرار الحرب والسلم حصرًا بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، داعية إلى تنفيذ القرار الحكومي القاضي بنزع سلاح ومنع أنشطته العسكرية، معتبرة أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة يشكل خطرًا على الاستقرار الوطني.



ودعت اللجنة، التي تضم سبع منظمات لبنانية-أميركية، إلى تمكين وقوى الأمن الداخلي عبر الدعم المالي واللوجستي والغطاء السياسي، كما طالبت الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوة دبلوماسية بإعادة السفير إلى طهران وسحب السفير اللبناني من ، تأكيدًا على استقلالية القرار الوطني.



وفي الملف الجنوبي، شددت على أن الانسحاب من النقاط المحتلة يجب أن يترافق مع نزع سلاح حزب الله، لتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة، معتبرة أن إعادة إعمار الجنوب ودعم العودة الآمنة للنازحين أولوية وطنية لتعزيز الصمود ومنع الفراغات الأمنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

