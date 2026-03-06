تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية... لا عودة إلى الوراء

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 02:00
A-
A+
رئيس الجمهورية... لا عودة إلى الوراء
رئيس الجمهورية... لا عودة إلى الوراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إن الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجلسة الحكومية يوم 2 آذار، وما كرّره أمام سفراء اللجنة الخماسية، من أن لا عودة إلى الوراء، وإن ما تمّ اتخاذه من قرارات سينفّذ لجهة حظر العمل العسكري والأمني على "حزب الله"، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة، شاء من شاء، وأبى من أبى، هذا الكلام، وفق معرفة بعض الأوساط القريبة من بعبدا، جاء بعد أكثر من محاولة قام بها رئيس الجمهورية، الذي ترك باب الحوار مع "حارة حريك" مفتوحًا لعل وعسى، وهو سمع انتقادات كثيرة من أكثر من طرف سياسي بأن القطار الرئاسي لا يسير بالسرعة المطلوبة، آخذين عليه بأن ما ورد في خطاب القسم، وفي البيان الوزاري، وفي القرارات الحكومية في 5 و7 آب لم يطبّق كما تقتضيه الظروف. إلاّ أن حسابات حقل هذه القوى لا تنطبق دائمًا على حسابات البيدر الرئاسي. والدليل أن ما يتخذه الرئيس عون من مواقف سيادية لم يسبق أن اتخذها أي رئيس للجمهورية قبله.

هذا التمايز في الأداء لا يمكن فصله عن إدراك رئيس الجمهورية أن لحظة التردّد انتهت، وأن اختبار الدولة بات وجوديًا لا سياسيًا فحسب. فالمسألة لم تعد سجالًا داخليًا بين فريقين، ولا توازنًا هشًا بين محورين، بل صارت مسألة قرار يُتخصر بسؤال محوري: هل هناك دولة واحدة تحتكر قرار السلم والحرب، أم دويلات متجاورة تتقاسم الجغرافيا والسيادة؟

من هنا، فإن ما قيل في جلسة 2 آذار، وما أُبلغ إلى سفراء اللجنة الخماسية، لم يكن للاستهلاك الإعلامي، ولا رسالة ظرفية لتحسين شروط التفاوض، بل كان بمثابة تثبيت لمعادلة جديدة، وهي أن لا سلاح خارج الشرعية، ولا وظيفة عسكرية لأي تنظيم خارج إطار الدولة. وهذا ما يفسّر لهجة الحسم التي اعتمدها الرئيس، والتي بدت للبعض متأخرة، لكنها في الواقع جاءت بعد استنفاد كل محاولات الاحتواء والحوار.

لقد راهن رئيس الجمهورية، منذ انتخابه، على إعطاء فرصة واقعية لمعالجة هذا الملف بالحوار، انطلاقًا من قناعته بأن أي مقاربة صدامية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام. لكن التجربة أظهرت أن الحوار، حين لا يقترن بإرادة واضحة للانتقال إلى منطق الدولة، يتحول إلى شراء وقت، لا أكثر. وهنا تحديدًا اتخذ القرار بالانتقال من سياسة "الاحتواء" إلى سياسة القرار فالتنفيذ.

قد يسأل سائل: هل تملك الدولة الأدوات الكافية لفرض هذا القرار؟ الجواب ليس بسيطًا. فالتحدي ليس أمنيًا فحسب، بل سياسي ومالي واقتصادي. غير أن الثابت أن الغطاء الدولي، الذي كان دائمًا ملتبسًا في هذا الملف، بات اليوم أكثر وضوحًا في دعمه لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. وهذا ما يفسّر الاهتمام المتزايد من قِبل العواصم المؤثرة بمسار تنفيذ القرارات الحكومية، وربط أي دعم مالي أو استثماري فعلي بإثبات جدية الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

أما في الداخل، فإن المشهد لن يكون سهلًا. فـ "حزب الله" لا ينظر إلى سلاحه بوصفه مسألة قابلة للنقاش، بل باعتباره عنصرًا تأسيسيًا في دوره الإقليمي. ومن هنا، فإن أي مقاربة لملف السلاح تعني حكماً إعادة تعريف هذا الدور. وهذا ما يفسّر التوتر الظاهر الذي يطبع العلاقة بين بعبدا و"حارة حريك".

لكن الأهم أن الرئاسة، كما يبدو، حسمت خيارها، إذ لم يعد هناك أي ازدواجية بعد اليوم في القرار الأمني والعسكري. وإذا كان البعض يعتبر أن هذا الخيار ينطوي على مجازفة، فإن المجازفة الأكبر كانت في الاستمرار في إدارة الظهر للواقع، وفي ترك لبنان ساحة لتصفية حسابات الآخرين.

قد لا يكون الطريق معبّدًا، وقد لا تُترجم المواقف سريعًا إلى وقائع ميدانية، لكن ما تغيّر هو السقف السياسي. فحين يعلن رئيس الجمهورية، بهذه الصراحة، أن الدفاع عن أي دولة يجب أن يتم من أرضها لا من لبنان، فهو يضع حدًا نهائيًا لنظرية "وحدة الساحات" التي دفعت البلاد أثمانًا باهظة نتيجة الانخراط فيها.

في المحصلة، المسألة لم تعد مسألة سرعة القطار الرئاسي، بل اتجاهه. والاتجاه واضح، وهو نحو تثبيت منطق الدولة، ولو تدريجيًا، ولو بكلفة سياسية مرتفعة. ويبقى السؤال: هل ستواكب القوى السياسية هذا التحوّل، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة شدّ حبال طويلة بين من يريد تثبيت الدولة، ومن يفضّل إبقاءها في منطقة رمادية بين الشرعية والواقع المفروض؟
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
رئيس حكومة كردستان العراق: لا اتفاق حتى الآن على مرشح رئاسة الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من تلفزيون لبنان: نشهد اليوم نهوض تلفزيون لبنان وعودته إلى موقعه الطبيعيّ في الساحة الطبيعيّة ونحن في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان مرحلة استعادة الثقة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء العراقي: لا تهديد للأمن القومي العراقي ولا عودة لـ2014 (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوى السياسية

الرئيس عون

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

مني على

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24