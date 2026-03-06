ناجي حايك مستبعد

أفادت مصادر مقربة من " " أن رئيس" " ، أبلغ مجموعة من المرشحين المفترضين للإنتخابات النيابية بعدم إدراجهم في لوائح "التيار"، مؤكدًا لهم أنه لا ضرورة لترشحهم هذا العام.من بين الأسماء التي شملها القرار ناجي ومنصور فاضل، ما يعكس توجه "التيار" لإعادة تشكيل واقعه في المعركة المقبلة.وافاد " التيار" امس أنه تقدم باقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجلس النيابي الحالي اربع أشهر قابلة للتجديد مرتين، إذا اقتضت الحاجة. ويهدف من اقتراحه إلى عدم التسليم بالتمديد سنتين كاملتين، والقفز فوق المهل الدستورية.