كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية

هذا الأسلوب في القصف لن يؤدي فقط إلى دمار مادي، بل سيمهد لمسار تغييرات ديمغرافية كبيرة. السكان الذين يضطرون للرحيل، حتى بعد انتهاء الحرب، لن يعودوا بالضرورة إلى مساكنهم المدمرة. بدلاً من ذلك، سيستقرون في مناطق أخرى، ويؤسسون مشاريع اقتصادية جديدة، ويستأجرون أو يمتلكون منازل جديدة، ما سيغير بشكل تدريجي، لكن دائم، البنية السكانية في . هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه بداية لمسار طويل قد يعيد رسم خريطة النفوذ الاجتماعي والسياسي في البلاد.من جانب آخر، فان تعامل بمنطق انتقامي مع البيئة الحاضنة للحزب قد يعمّق الأزمة. إهمال فتح المدارس أو مراكز الإيواء، أو إرسال الجيش لإجبار السكان على مغادرة مؤسسات تعليمية أو منعهم من ركن سياراتهم، يشكل خطراً استراتيجياً على النظام السياسي اللبناني. هذا النهج، سواء انتصر حزب الله أو هُزم، قد يفتح الباب لفكرة تحطيم النظام السياسي القائم بشكل كامل بسبب شعور ان النظام لا يمثلهم بالرغم من انهم كتلة شعبية هائلة. الاستراتيجية العقابية ستولّد شعوراً بالغبن والاستبعاد، ما قد يفاقم الانقسامات الداخلية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية.إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل الأثر النفسي والاجتماعي لهذه التهديدات. إخراج السكان من منازلهم بالقوة أو تهديد حياتهم بشكل متكرر سيولد جيلًا جديدًا من المتضررين، ممن سينظرون إلى أنها غير قادرة على حمايتهم. هذا العامل النفسي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على الاستقرار الداخلي، وعلى قدرة لبنان على التعافي بعد أي صراع.ما يحصل ليس مجرد صراع عسكري محدود، بل مرحلة تحمل إمكانية إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية في لبنان. التهديدات الحالية، إن لم تُعالج بحكمة، قد تتحول إلى مسار طويل من التغيير الديمغرافي والنفسي والسياسي، لتصبح جزءاً من واقع لبنان الجديد بعد الحرب.