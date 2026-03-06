تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 03:00
A-
A+
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التطورات العسكرية الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل أخذت منحى خطيراً يحمل تهديدات مباشرة للبنان بأكمله، ليس فقط على الصعيد الأمني بل أيضاً على المستوى الاجتماعي والديمغرافي. تهديد الضاحية الجنوبية وإخراج السكان منها يمثل خطوة استثنائية يمكن أن ترفع من حجم الاشتباكات الداخلية إلى مستويات غير مسبوقة. وللوقوف عند جوهر هذا التهديد، يجب التأكيد أن إسرائيل تعاني من نقص واضح في الأهداف العسكرية الدقيقة، ما سيدفعها إلى تبني سياسة القصف العشوائي بهدف مزدوج: الأول الضغط على البيئة الحاضنة للحزب، والثاني محاولة استهداف بعض القادة عن طريق التدمير الشامل، حتى لو كان ذلك بشكل عرضي.

هذا الأسلوب في القصف لن يؤدي فقط إلى دمار مادي، بل سيمهد لمسار تغييرات ديمغرافية كبيرة. السكان الذين يضطرون للرحيل، حتى بعد انتهاء الحرب، لن يعودوا بالضرورة إلى مساكنهم المدمرة. بدلاً من ذلك، سيستقرون في مناطق أخرى، ويؤسسون مشاريع اقتصادية جديدة، ويستأجرون أو يمتلكون منازل جديدة، ما سيغير بشكل تدريجي، لكن دائم، البنية السكانية في لبنان. هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه بداية لمسار طويل قد يعيد رسم خريطة النفوذ الاجتماعي والسياسي في البلاد.

من جانب آخر، فان تعامل الحكومة اللبنانية بمنطق انتقامي مع البيئة الحاضنة للحزب قد يعمّق الأزمة. إهمال فتح المدارس أو مراكز الإيواء، أو إرسال الجيش لإجبار السكان على مغادرة مؤسسات تعليمية أو منعهم من ركن سياراتهم، يشكل خطراً استراتيجياً على النظام السياسي اللبناني. هذا النهج، سواء انتصر حزب الله أو هُزم، قد يفتح الباب لفكرة تحطيم النظام السياسي القائم بشكل كامل بسبب شعور الشيعة ان النظام لا يمثلهم بالرغم من انهم كتلة شعبية هائلة. الاستراتيجية العقابية ستولّد شعوراً بالغبن والاستبعاد، ما قد يفاقم الانقسامات الداخلية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية.


إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل الأثر النفسي والاجتماعي لهذه التهديدات. إخراج السكان من منازلهم بالقوة أو تهديد حياتهم بشكل متكرر سيولد جيلًا جديدًا من المتضررين، ممن سينظرون إلى الدولة على أنها غير قادرة على حمايتهم. هذا العامل النفسي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على الاستقرار الداخلي، وعلى قدرة لبنان على التعافي بعد أي صراع.

ما يحصل ليس مجرد صراع عسكري محدود، بل مرحلة تحمل إمكانية إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية في لبنان. التهديدات الحالية، إن لم تُعالج بحكمة، قد تتحول إلى مسار طويل من التغيير الديمغرافي والنفسي والسياسي، لتصبح جزءاً من واقع لبنان الجديد بعد الحرب.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر يتابع إخلاء مستشفيات في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء مرضى من مستشفيات في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: تداعيات النزوح على المستويين الانساني والسياسي ستكون غير مسبوقة وتلوح في الافق كارثة إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة الانهيار في طرابلس: ضحيتان و105 مبانٍ للإخلاء الفوري و700 بحاجة لمعالجة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الحكومة اللبنانية

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

بن والاس

عيد الأم

إسرائيل

الشيعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24