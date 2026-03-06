ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:



- بنزين 95 اوكتان: 1,914,000 ل.ل. (+90000)



- بنزين 98 اوكتان: 1,957,000 ل.ل. (+90000)



- المازوت: 1,651,000 ل.ل. (+240000)



- : 1,417,000 ل.ل. (0000)



