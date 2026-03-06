لا منخفضات جوية في القسم الأول من آذار.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة

أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه تسيطر على للبحر الابيض المتوسط تيارات شمالية باردة ستساهم بتمدد برودة شديدة في وعلى الجبال الغربية بين السبت والأحد مع امطار خفيفة جداً، مع تساقط للثلوج المحلية العابرة فوق 1500 متر، على ان تنحسر هذه البرودة منتصف الاسبوع المقبل بحيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل 05-06 درجات.



وقال : "لن يحمل القسم الاول من آذار حضوراً للمنخفضات الجوّية بسبب غيابها عن وسط وشرق ، بانتظار عودة المنظومة المطرية في القسم ادثاني من هذا الشهر."



طقس اليوم الجمعة: مشمس مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة مساء

طقس السبت: غائم يتحول الى ممطر بشكل محلي مع ثلوج عابرة لن تشمل كل الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة

طقس الاحد: مشمس الى غائم مع اجواء باردة ليلاً.



درجات الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 12 ليلاً، تنخفض مساء السبت والاحد الى 10 درجات

الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 02 ليلاً تنخفض مساء السبت والاحد الى -1

البقاع: 13 نهاراً و 01 ليلاً تنخفض مساء السبت والأحد نحو 0/-1

على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -5 ليلا

حرارة مياه البحر 19 درجة

الرياح: شمالية باردة ناشطة، سرعتها بين 20 و 60 كم في الساعة بين الاحد والاثنين

الضغط الجوّي: 1020 ليوم الأحد.



