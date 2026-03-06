تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

غارات دامية على الجنوب.. مجازر ودمار واسع من النبطية إلى صور

Lebanon 24
06-03-2026 | 03:02
غارات دامية على الجنوب.. مجازر ودمار واسع من النبطية إلى صور
غارات دامية على الجنوب.. مجازر ودمار واسع من النبطية إلى صور photos 0
واصلت القوات الإسرائيلية قصف البلدات الجنوبية منذ بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وحتى صباح اليوم، مستهدفة ميفدون وحي البياض في النبطية، فيما دمرت غارة مسجد "الإمام المهدي" في تول وأدت إلى استشهاد مؤذنه مهدي فحص، كما طالت الغارات محيط حوزة "بقية الله" ومحيط مسجد "البشير" حيث دُمّر مبنى سكني.

وامتد القصف إلى كفرتبنيت حيث دُمّر منزلان، وإلى جبشيت حيث دُمّر مبنى "جوز ولوز" وأفيد عن شهيدين، كما استهدفت غارات حي الصباح في شوكين ومحيط بلدية كفررمان وخط التابلاين بينها وبين حبوش، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني وصدور نداءات لتأمين جرافة لانتشال جثامين شهداء.

وشملت الغارات أيضًا حي آل حمزة في النبطية، وقاعقعية الجسر، وعيناثا، وحبوش، وعنقون، والنبطية الفوقا، وقلاويه، والصوانة، والخيام، والحنية في قضاء صور، فيما سُجلت 3 غارات على صريفا مع وقوع شهداء وجرحى، وإصابة مواطن في مجدلزون، في حين لم تُسجل إصابات في الغارة التي استهدفت مقر كشافة الرسالة وحسينية النساء في قلاويه، تزامنًا مع قصف مدفعي على أطراف راشيا الفخار وغارة استهدفت النبطية.
