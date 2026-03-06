عون اطلع من سعيد على الإجراءات النقدية في الظروف الراهنة.. والأخير يُطمئن: تدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي

اطلع رئيس الجمهورية من حاكم على الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، واكد الحاكم سعيد جهوزية المصرف المركزي والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأمين السيولة الكافية بالعملتين المحلية والأجنبية، وضمان والقطاع المصرفي في مختلف أنحاء البلاد، وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وصون مصالح المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، منوهاً باليقظة والاستعداد اللذين يبديهما مصرف في هذه المرحلة.



وتم التأكيد على الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان، بوصفه الجهة المؤتمنة على تعزيز متانة النظامين النقدي والمالي، وصون الاستقرار الاقتصادي في لبنان.









Advertisement