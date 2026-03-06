تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون اطلع من سعيد على الإجراءات النقدية في الظروف الراهنة.. والأخير يُطمئن: تدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي

Lebanon 24
06-03-2026 | 03:02
A-
A+
عون اطلع من سعيد على الإجراءات النقدية في الظروف الراهنة.. والأخير يُطمئن: تدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي
عون اطلع من سعيد على الإجراءات النقدية في الظروف الراهنة.. والأخير يُطمئن: تدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، واكد الحاكم سعيد جهوزية المصرف المركزي والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأمين السيولة الكافية بالعملتين المحلية والأجنبية، وضمان حسن سير أنظمة الدفع والقطاع المصرفي في مختلف أنحاء البلاد، وشدد الرئيس عون على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وصون مصالح المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، منوهاً باليقظة والاستعداد اللذين يبديهما مصرف لبنان في هذه المرحلة. 

وتم التأكيد على الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان، بوصفه الجهة المؤتمنة على تعزيز متانة النظامين النقدي والمالي، وصون الاستقرار الاقتصادي في لبنان.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان على الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزيرالاتصالات: سيتمّ الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطّلع من سعيد على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

أنظمة الدفع

الرئيس عون

مصرف لبنان

جوزاف عون

كريم سعيد

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-03-06
Lebanon24
04:13 | 2026-03-06
Lebanon24
04:08 | 2026-03-06
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
Lebanon24
03:57 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24