قوى الأمن نعت شهيدا في زحلة

نعت المعاون أول مظلوم الذي استشهد في 5 آذار 2026، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان على متنها في مدينة زحلة أثناء توجهه إلى مركز خدمته.



وفي بيان صادر عن العامة، أوضحت قوى الأمن أن الشهيد من مواليد 15 تشرين الأول 1980 في بعلبك، وهو متأهل وله ولدان. وقد دخل السلك بتاريخ 4 2005، وتدرّج في الرتب إلى أن رُقّي إلى رتبة معاون أول في 15 تموز 2022.



وخلال مسيرته العسكرية، خدم الشهيد في عدد من المراكز والوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي، بينها معهد قوى الأمن الداخلي، مفرزة سير زحلة، فوج السيّار الإقليمي في وجبل ، فوج التدخل السريع، فوج السيّار الثالث، سجن المحكومين، قيادة منطقة جبل لبنان، مخفر يونين، فصيلة برج البراجنة، مصلحة الأسلحة والذخائر، سجن زحلة، مخفر بحمدون، مخفر حمّانا، مخفر عاليه، وفصيلة قبر شمول.



وحاز خلال خدمته وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة، إضافة إلى تهنئتين خطيتين من والبلديات، وتنويه خطي مع مكافأة مالية من لقوى الأمن الداخلي، وتنويه من قائد القوى السيّارة.



كما مُنح بعد استشهاده وسام الجرحى، وميدالية الأمن الداخلي، وميدالية الجدارة، والميدالية العسكرية تقديرًا لخدماته وتضحياته.

