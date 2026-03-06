مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري

يترأس في هذه الأثناء اجتماع هيئة بحضور المجلس .

ولفت الى ان "قانون الانتخاب الحالي أثبت أنّه يتضمّن مشاكل كثيرة ويمكن خلال سنتَيْن تعديله ولا شيء ينفعنا سوى تطبيق دستور كاملاً".

وقال "هناك إجماع من كل النواب على التمديد للمجلس النيابي والتّمديد لسنتَيْن مبرّر".

في هذا السياق، قال نائب رئيس بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في أن كان محصوراً باقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي واستلمنا اقتراحات عدّة في هذا الإطار.