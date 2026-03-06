تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري

Lebanon 24
06-03-2026 | 03:44
A-
A+
مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري
مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب.
 
في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة أن النقاش كان محصوراً باقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي واستلمنا اقتراحات عدّة في هذا الإطار.
 
 ولفت الى ان "قانون الانتخاب الحالي أثبت أنّه يتضمّن مشاكل كثيرة ويمكن خلال سنتَيْن تعديله ولا شيء ينفعنا سوى تطبيق دستور الطائف كاملاً".
 
وقال "هناك إجماع من كل النواب على التمديد للمجلس النيابي والتّمديد لسنتَيْن مبرّر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فرنسية: الاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر الإعمار رهن التمديد للمجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: تكتل "الجمهورية القوية" ضد الارجاء أو التمديد للمجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الرئيس بري: ما اوردته قناة ال MTV حول التمديد للمجلس النيابي محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس النواب الياس بو صعب

مكتب مجلس النواب

إلياس بو صعب

الياس بو صعب

عين التينة

نائب رئيس

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-03-06
Lebanon24
07:15 | 2026-03-06
Lebanon24
07:13 | 2026-03-06
Lebanon24
07:13 | 2026-03-06
Lebanon24
07:03 | 2026-03-06
Lebanon24
07:00 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24