18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الصليب الأحمر يتابع إخلاء مستشفيات في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
06-03-2026
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الصليب الأحمر
اللبناني في بيان انه "بعد أن تم مساء أمس الخميس إخلاء ما مجموعه 28 مريضاً من مستشفيات الساحل وبهمن والرسول الأعظم، تابعت فرق
الصليب
الأحمر اللبناني المهمة، فأخلت
صباح اليوم
مريضين من
مستشفى بهمن
، و5 مرضى من
مستشفى الرسول
الأعظم، جرى نقلهم جميعاً الى مستشفيات خارج
بيروت
، ولا تزال فرق الصليب الأحمر اللبناني تتابع مهمة الإخلاء وفق طلب المستشفيات بالتنسيق مع
وزارة الصحة العامة.
تابع
