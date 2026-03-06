رؤساء الحكومة السابقون زاروا رئيس الجمهورية: نؤيد قرارات حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة في قصر بعبدا، رؤساء الحكومات السابقين ، فؤاد السنيورة وتمام سلام.

وبعد اللقاء، أدلى الرؤساء السابقون بتصريح جاء فيه: "في خضم هذه الأيام العصيبة، وفي هذه اللحظة الوطنية المفصلية التي يمرّ بها وطننا ، تشرّفنا بزيارة فخامة الرئيس جوزاف عون لكي نؤكد جملة أمور أساسية:

أولاً: إدانة واستنكار الاجرام والعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان واللبنانيين منذ إعلان التفاهم على وقف الأعمال العدائية، وعلى وجه الخصوص إدانة ما يحصل الآن من اعتداءات وقصف وقتل وتنكيل وتدمير وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب بالنزوح إلى المناطق شمالي الليطاني، وانذارات لسكان الضاحية الجنوبية لمدينة بالنزوح الى مناطق اخرى، وذلك تنفيذاً لما تعلنه من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان.

ثانياً: نؤكد أهمية الحرص على التكاتف الاجتماعي وعلى تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مؤازرة من أجبرهم العدوان على النزوح عن منازلهم قراهم وبلداتهم.

ثالثاً: نعلن تأييدنا الكامل للمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأيضاً للموقف الداعم لموقفهما من قبل .

رابعاً: نعلن تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل الاراضي، كما ندعو الى تأييد لبناني وطني كبير داعم لهذه الاجراءات.

خامساً: نعلن دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس لدى المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، كما أننا نعوّل على حكمة فخامة الرئيس في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها في هذا الظرف الصعب، ولجمع الشمل الوطني ازاء الاخطار الراهنة والداهمة التي تواجه وطننا من اجل تحقيق الانقاذ المنشود للبنان.