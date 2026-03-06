برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس

افتتحت الحركة الثقافية في المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43، برعاية رئيس الجمهورية ، وحضور شخصيات دينية وسياسية وثقافية، في قاعة دير . استهل الحفل بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة.



ألقى كلمات الافتتاح كل من الدكتور الياس كساب الذي رحّب بالحضور في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ، وأمين المعرض منير سلامة الذي شدد على تمسك الحركة بإقامة المهرجان رغم الأزمات، مؤكداً أن الكتاب "ملاذ للمثقفين ومنبر لتكريم رواد النهضة الفكرية".



بدوره، تناول الأباتي الدكتور انطوان راجح في كلمته تأثير على الإنسان، محذراً من مخاطر التكنولوجيا على الكرامة الإنسانية والتفكير النقدي، ومشيداً بدور الحركة في تعزيز "ثقافة اللقاء والانسجام".



أما ابي صالح، فأكد أن المعرض "احتفاء بالعقل الإنساني وصمود الكلمة في وجه النسيان"، مستعرضاً رؤية الحركة الثقافية القائمة على دولة والقانون والعدالة الاجتماعية.



ويضم المهرجان نحو 40 ندوة ثقافية وفكرية متنوعة، إلى جانب مشاركة واسعة لدور النشر والمبدعين، ويستمر على مدى أيام في رحاب الدير.



