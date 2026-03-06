تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس

Lebanon 24
06-03-2026 | 04:13
A-
A+
برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس
برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتحت الحركة الثقافية في أنطلياس المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور شخصيات دينية وسياسية وثقافية، في قاعة كنيسة دير مار الياس. استهل الحفل بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة.

ألقى كلمات الافتتاح كل من الدكتور الياس كساب الذي رحّب بالحضور في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وأمين المعرض منير سلامة الذي شدد على تمسك الحركة بإقامة المهرجان رغم الأزمات، مؤكداً أن الكتاب "ملاذ للمثقفين ومنبر لتكريم رواد النهضة الفكرية".

بدوره، تناول الأباتي الدكتور انطوان راجح في كلمته تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنسان، محذراً من مخاطر التكنولوجيا على الكرامة الإنسانية والتفكير النقدي، ومشيداً بدور الحركة في تعزيز "ثقافة اللقاء والانسجام".

أما الأمين العام جورج ابي صالح، فأكد أن المعرض "احتفاء بالعقل الإنساني وصمود الكلمة في وجه النسيان"، مستعرضاً رؤية الحركة الثقافية القائمة على دولة الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

ويضم المهرجان نحو 40 ندوة ثقافية وفكرية متنوعة، إلى جانب مشاركة واسعة لدور النشر والمبدعين، ويستمر على مدى أيام في رحاب الدير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح "استثنائي" لمعرض دمشق الدولي للكتاب
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية الرئيس عون.. افتتاح المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسافر وحدي ملكًا"… عمل سيمفوني ضخم برعاية رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب للاطفال
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 14:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الذكاء الاصطناعي

العماد جوزاف عون

الأمين العام

جوزاف عون

مار الياس

الجمهوري

أنطلياس

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-03-06
Lebanon24
07:15 | 2026-03-06
Lebanon24
07:13 | 2026-03-06
Lebanon24
07:13 | 2026-03-06
Lebanon24
07:03 | 2026-03-06
Lebanon24
07:00 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24