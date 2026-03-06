تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مفتي بعلبك الهرمل في خطبة الجمعة: رمضان شهر طاعة وتعاطف مع النازحين
Lebanon 24
06-03-2026
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مفتي
محافظة بعلبك الهرمل
الشيخ الدكتور
بكر الرفاعي
، في خطبة الجمعة، أن شهر
رمضان
"موسم عظيم للطاعة والعبادة"، مشددًا على ضرورة المحافظة على الصيام والصلوات، وتعويض صلاة الجماعة في البيوت عند تعذر أدائها في المساجد.
ودعا إلى استقبال
النازحين
وفتح مراكز الإيواء أمامهم، معتبرًا ذلك "واجبًا دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا"، خاصة في ظل وجود النساء والأطفال وكبار السن من المهجرين قسرًا.
وانتقد "سياسات العدوان والهيمنة الصهيوأمريكية التي تهمش القوانين وتعيد العالم إلى شريعة الغاب"، مشيرًا إلى "ازدواجية المعايير" في تطبيق العدالة الدولية، ومستنكرًا "التفاوت في الحقوق" الذي يثير إشكاليات مشروعة حول سيادة القانون.
كما أشار إلى "ملفات إبستين" التي كشفت "وجوهًا مظلمة في عالم السياسة والمال والسلطة"، داعيًا إلى كشف الحقائق كاملة ومحاسبة المتورطين.
واختتم الخطبة بالتأكيد على أهمية الليالي العشر الأواخر من رمضان، ومضاعفة الطاعات والصدقات، مستحضرًا ذكرى غزوة بدر "التي تذكر الأمة بأن النصر ليس بكثرة الإمكانات فقط، بل بالإيمان ووحدة الصف".
