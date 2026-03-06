المفتي حسن شريفة: لبنان بحاجة إلى خطاب وطني جامع

دعا امام المفتي الشيخ ، في تصريح له، إلى تبنّي موقف لبناني موحد إزاء الاعتداءات المتكررة والمخاوف المتزايدة من مخططات التهجير وتغيير الخريطة الديمغرافية في المنطقة، تمهيداً لما يُعرف بـ" الكبرى".



وشدّد شريفة على أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها تفرض على جميع الترفّع عن الخلافات الداخلية والابتعاد عن الخطاب الاستفزازي الذي يضعف ، مؤكداً أن "الرد الأقوى على أي اعتداء لا يكون بالانقسام، بل بوحدة اللبنانيين وتماسكهم".



وأشار إلى أهمية "المصارحة الصادقة" كمدخل لأي مصالحة وطنية حقيقية، محذراً من أن المصالحة التي لا تقوم على الوضوح تبقى هشّة وقابلة للانهيار. ولفت إلى ضرورة التعامل مع ملف النزوح بروح وطنية مسؤولة تحافظ على التوازن الداخلي.



وختم بالتأكيد على أن "قوة الوطن تكمن في وحدته وتضامن شعبه"، داعياً إلى ترسيخ هذا المسار حفاظاً على لبنان ومستقبله في ظل التحديات الراهنة.



