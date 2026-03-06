تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المفتي حسن شريفة: لبنان بحاجة إلى خطاب وطني جامع
Lebanon 24
06-03-2026
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا امام
مسجد
الصفا
المفتي الشيخ
حسن شريفة
، في تصريح له، إلى تبنّي موقف لبناني موحد إزاء الاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة والمخاوف المتزايدة من مخططات التهجير وتغيير الخريطة الديمغرافية في المنطقة، تمهيداً لما يُعرف بـ"
إسرائيل
الكبرى".
وشدّد شريفة على أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها
لبنان
تفرض على جميع
القوى السياسية
الترفّع عن الخلافات الداخلية والابتعاد عن الخطاب الاستفزازي الذي يضعف
الجبهة الداخلية
، مؤكداً أن "الرد الأقوى على أي اعتداء لا يكون بالانقسام، بل بوحدة اللبنانيين وتماسكهم".
وأشار إلى أهمية "المصارحة الصادقة" كمدخل لأي مصالحة وطنية حقيقية، محذراً من أن المصالحة التي لا تقوم على الوضوح تبقى هشّة وقابلة للانهيار. ولفت إلى ضرورة التعامل مع ملف النزوح بروح وطنية مسؤولة تحافظ على التوازن الداخلي.
وختم بالتأكيد على أن "قوة الوطن تكمن في وحدته وتضامن شعبه"، داعياً إلى ترسيخ هذا المسار حفاظاً على لبنان ومستقبله في ظل التحديات الراهنة.
