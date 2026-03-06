تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن "تحذيرات حزب الله" للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟

Lebanon 24
06-03-2026 | 05:20
A-
A+
عن تحذيرات حزب الله للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟
عن تحذيرات حزب الله للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الرسائل التحذيرية التي أطلقها "حزب الله" لسكان مستوطنات إسرائيلية مُحاذية للحدود مع لبنان.
 
 
ونقل التقرير عن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل قولها إنَّ "حزب الله تقمص دور المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وهو يدعو مُستوطني الشمال إلى إخلاء منازلهم".


قيادة الجبهة الداخلية بعثت برسائل إلى المستوطنين أوضحت فيها إنَّ "بلاغات حزب الله كاذبة وتهدف إلى إثارة الذعر والفوضى"، موضحة أنه "خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انتشرت رسائل كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات المراسلة، نُسبت جميعها إلى حزب الله، وزعمت دعوة الحزب مستوطنات الشمال إلى إخلاء المنازل فوراً".


واعتبرت الصحيفة أنَّ "الحملة الدعائية تهدف إلى بث الذعر بين المستوطنين، وتأتي في إطار محاولة شن حرب نفسية ضد مستوطنات الشمال".


في الوقت نفسه، تشير مصادر أمنية في تل أبيب، وفق "معاريف"، إلى أن "نشر الرسائل المضللة من هذا النوع يُعد جزءاً من أسلوب عمل معروف لدى المنظمات الإرهابية، بما فيها حزب الله، في إطار الحرب النفسية خلال فترات التوتر الأمني".


ويهدف هذا الأسلوب إلى تقويض شعور المستوطنين بالأمان، وإثارة البلبلة، وأحياناً إثقال كاهل أنظمة الطوارئ والمعلومات، وفق المصدر الأمني.
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"جهة لبنانية" تثير قلق تل أبيب.. ليست "حزب الله" وصحيفة إسرائيلية تحددها
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عن "تهديد حزب الله".. ماذا قيلَ في تل أبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الجبهة الداخلية

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06
Lebanon24
09:31 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24