عن "تحذيرات حزب الله" للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الرسائل التحذيرية التي أطلقها " " لسكان مستوطنات إسرائيلية مُحاذية للحدود مع .



ونقل التقرير عن قيادة قولها إنَّ "حزب الله تقمص دور المتحدث العسكري باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وهو يدعو مُستوطني إلى إخلاء منازلهم".





قيادة الداخلية بعثت برسائل إلى المستوطنين أوضحت فيها إنَّ "بلاغات حزب الله كاذبة وتهدف إلى إثارة الذعر والفوضى"، موضحة أنه "خلال الساعات الأولى من الجمعة، انتشرت رسائل كاذبة على ومجموعات المراسلة، نُسبت جميعها إلى حزب الله، وزعمت دعوة الحزب مستوطنات الشمال إلى إخلاء المنازل فوراً".





واعتبرت الصحيفة أنَّ "الحملة الدعائية تهدف إلى بث الذعر بين المستوطنين، وتأتي في إطار محاولة شن حرب نفسية ضد مستوطنات الشمال".





في الوقت نفسه، تشير مصادر أمنية في ، وفق "معاريف"، إلى أن "نشر الرسائل المضللة من هذا النوع يُعد جزءاً من أسلوب عمل معروف لدى المنظمات الإرهابية، بما فيها حزب الله، في إطار الحرب النفسية خلال فترات التوتر الأمني".





ويهدف هذا الأسلوب إلى تقويض شعور المستوطنين بالأمان، وإثارة البلبلة، وأحياناً إثقال كاهل أنظمة الطوارئ والمعلومات، وفق المصدر الأمني.



