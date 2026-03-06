آخر معلومة عن غارة صيدا.. ماذا كشفت؟

قالت معلومات " " إنَّ الشقة المستهدفة في كانت تشهدُ اجتماعاً لقيادات من حركة " " أبرزهم محمد السهلي.



وذكرت المعلومات أنَّ "مبنى " المُستهدف، يضمُّ عيادات ومكاتب إحداها تابعة للصليب الأحمر اللبناني.



وأوضحت المصادر أنَّ الاستهداف حصل بصاروخين مُوجهين، وقد طال بشكل خاص غرفة اجتماعات القيادات.

يُشار إلى أن الاستهداف الذي حصل، اليوم الجمعة، أسفر عن سقوط 3 على الأقل.