تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: حماية لبنان ضرورة ميثاقية وعلى الدولة إغاثة النازحين وتعزيز الصمود

Lebanon 24
06-03-2026 | 05:32
A-
A+
قبلان: حماية لبنان ضرورة ميثاقية وعلى الدولة إغاثة النازحين وتعزيز الصمود
قبلان: حماية لبنان ضرورة ميثاقية وعلى الدولة إغاثة النازحين وتعزيز الصمود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، رسالة الجمعة أكد فيها أن القدرة الوطنية تكمن في الاتحاد وتجيير الطاقات لخدمة الأهداف السيادية والمجتمعية، مشدداً على أن حماية لبنان في ظل ما تتعرض له المنطقة من "خرائط خارجية مجنونة" هي ضرورة ميثاقية وواجب تاريخي يقع على عاتق السلطة والشعب وكافة الكيانات الوطنية.

ودعا قبلان السلطة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، إلى الالتزام بالدفاع عن البلاد وعدم التراجع أو الانسحاب من ميادين المواجهة، لا سيما عند الحدود اللبنانية. وأشار إلى أن أي "فشل سلطوي" في هذا المجال يطعن في الحيثية الوظيفية للدولة، معتبراً أن اللحظة الحالية هي للاتحاد وحماية الدور الوطني بعيداً عن "النزعات الانتقامية".

وشدد المفتي قبلان على أن الدولة معنية بأن تكون "منيعة لا مستسلمة"، مطالبًا إياها بالقيام بوظيفتها في خدمة شعبها وإغاثة النازحين وتأمين كرامتهم الاجتماعية. كما دعا إلى ترسيخ الوحدة الوطنية ومنع الانقسام وضرب مشاريع الفتنة، مؤكداً أن "تاريخ العائلة اللبنانية" يثبت وحدة الشراكة والثبات بعيداً عن الفرز السياسي، وأن الإسلام والمسيحية في هذا المجال "وحدة قلب ووجدان".

وأشاد قبلان بما تشهده الجبهة الجنوبية، واصفاً التضحيات هناك بـ"الأسطورية" التي تؤكد قوة لبنان وقدراته، ووجه الشكر لكل من ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية واستقبال النازحين. وختم رسالته بالتأكيد على أن لبنان سيعود "أعظم مما كان" بفضل صموده، وأن الوحدة الوطنية والشراكة التاريخية ستظل دليل هوية هذا البلد الذي لا يقبل الفتنة أو الزوال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان: حماية لبنان تبدأ بنشر الجيش على كامل الحدود الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: نؤكد ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين والدول الأخرى في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني من برلين: إدارة المياه أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لحماية لبنان وتجاوز أي خصومة داخلية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة اللبنانية

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

الشيخ أحمد

هذا البلد

اللبنانية

النازحين

المسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06
Lebanon24
09:31 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24