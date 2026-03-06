إنذار عاجل جدًا لسكان هذه البلدات البقاعية: أخلوا فورًا!

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى النبي شيت، الخضر، سرعين الفوقا وسرعين التحتا
🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء… pic.twitter.com/Bc3BQZCuJE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2026
