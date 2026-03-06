إنذار عاجل جدًا لسكان هذه البلدات البقاعية: أخلوا فورًا!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": انذار عاجل إلى سكان وتحديدًا سكان القرى ، الخضر، سرعين وسرعين التحتا".



تابع: "إن أنشطة في المنطقة تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم".



اضاف: "لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه شمالاً. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر".





ختم:"سنقوم بإبلاغكم في الوقت الآمن للعودة إلى منازلكم".





