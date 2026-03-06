رجي: مطالبة عُمان بالتدخل لوقف الحرب ودعم أوروبي لقرار حظر أنشطة "حزب الله"

أجرى والمغتربين، يوسف رجي، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية سلطنة ، بدر البوسعيدي، في إطار جهود دبلوماسية متصاعدة، حيث طلب من مسقط استخدام ثقلها الدبلوماسي لدى الأطراف المعنية بهدف وقف استدراج نيران الحرب إلى الأراضي .



وفي السياق ذاته، تلقى الوزير رجي سلسلة اتصالات من وزراء خارجية ، وإيرلندا، وإسبانيا، وبلجيكا، ومونتينيغرو، الذين أعربوا عن تضامنهم مع . ورحب الوزراء الأوروبيون بقرار القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ " " وإلزامه بتسليم سلاحه، مؤكدين استعداد بلادهم لتقديم الدعم الإنساني اللازم.



من جانبه، أعرب الوزير رجي عن تقديره العميق لهذه المواقف التضامنية، داعياً نظراءه لاستثمار علاقاتهم الدولية للضغط باتجاه وقف الاعتداءات وتجنيب البنى التحتية المدنية أي استهداف.



