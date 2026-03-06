بيان من "الصحة".. كم بلغ عدد شهداء غارة صيدا؟

أصدرت ، بياناً اليوم الجمعة، أعلنت فيه عن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت مدينة .

وذكرت الوزارة أن القصف الذي استهدف مبنى في المدينة، أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين بجروح.