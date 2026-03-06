تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"الميدل إيست" تعلن إلغاء بعض الرحلات وتعديل مواعيد أخرى
Lebanon 24
06-03-2026
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
شركة طيران الشرق الأوسط
بيانًا رسميًا رقم (8) بشأن رحلاتها ليوم السبت الموافق 7 آذار 2026، أعلنت فيه إلغاء العديد من الرحلات النظامية إلى دبي، أبو ظبي، أربيل،
الدوحة
،
بغداد
،
الكويت
، ولارمنكا، وتسيير رحلات عارضة وإضافية إلى دبي، أبو ظبي،
الرياض
، لارنكا، وإسطنبول لتلبية احتياجات المسافرين في ظل إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة بسبب التطورات الراهنة.
كما تم تعديل مواعيد إقلاع بعض الرحلات الصباحية إلى إسطنبول،
عمان
، جدة والرحلات الصباحية والمسائية إلى الرياض يوم الجمعة 6 آذار 2026، بينما بقيت الرحلات إلى عدد من الوجهات الدولية مثل
باريس
،
القاهرة
،
لندن
، فرانكفورت، ميلانو،
بروكسل
ويريفان على مواعيدها.
وأعلنت الشركة تعديل سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم فرض رسوم على عدم إلغاء الحجز ضمن المهلة المحددة: 300 دولار للدرجة السياحية و500 دولار لدرجة رجال الأعمال، مع إمكانية إلغاء بطاقة السفر كاملة في حال عدم الحضور.
كما أكدت الشركة استمرار سياسة مرونة التذاكر (Flexible Ticketing Policy)، والتي تتيح إعادة الحجز مجانًا لمرة واحدة خلال أسبوع واسترداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
