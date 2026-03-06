وهاب: لعدم ممارسة عمليّات نصب في الإيجارات!

كتب "التوحيد العربيّ" وئام وهّاب عبر حسابه على منصّة "إكس": "الوقوف إلى جانب والترحيب بهم واجب وطني وأخلاقي. ونتمنّى على البعض مراعاة أوضاع الناس وعدم ممارسة عمليّات نصب في الإيجارات".

Advertisement