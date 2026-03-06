أبي رميا: نعيش حرباً مدمرة والقرارات الحكومية جريئة وتضع حصرية السلاح بيد الدولة

دعا النائب سيمون ، في حديث لـ"صوت المدى"، إلى الابتعاد عن الشعبوية والمزايدات السياسية والاتهامات الباطلة تجاه رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، مؤكداً أنهم قاموا بدورهم على أكمل وجه ويدركون مصلحة الوطن في ظل الحرب المدمرة التي تمر بها البلاد.



واعتبر أبي أن القرارات التي صدرت عن جريئة وتُتخذ للمرة الأولى، مشيراً إلى أن قرار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم أصبح اليوم بيد الدولة. وتساءل في هذا السياق: "ما المطلوب اليوم؟ زج في حرب ضد مكون لبناني؟ هذا انتحار".

وأضاف أن التنفيذ ليس بالأمر السهل، موضحاً أن عالق بين "كماشة" الآلة التدميرية وعملية إنهاء سلاح ، في ظل واقع لبناني وصفه بـ "العقيم".



وفيما يتعلق بملف ، شدد أبي رميا على ضرورة فتح القلوب والبيوت للنازحين بغض النظر عن الآراء السياسية، باعتبارهم "أهلنا"، معتبراً أن التضامن الإنساني معهم واجب، ومؤكداً في الوقت عينه على ضرورة الحفاظ على أمن المناطق التي يتم النزوح إليها.



