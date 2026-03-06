ريفي بعد لقاء الرئيس عون: شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة

التقى الرئيس وفدًا من " السيادية من أجل ".



وبعد اللقاء، قال النائب : "أكدنا دعم الجبهة الكامل لمواقف رئيس الجمهورية الوطنية وتمسكه بالقسم الدستوري وحرصه على حماية سيادة لبنان وصون مؤسساته الشرعية".



وأضاف، "شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة وحصرية القرار الوطني بالمؤسسات الشرعية، بما يعزز قيام دولة قوية وقادرة وعادلة".



وتابع، "نثمّن تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بثوابت السيادة وحرصهما على أن يكون لبنان سيد قراره بعيدًا عن أي وصاية أو ازدواجية في السلطة".



وأشار إلى أنه، "نعتبر قرار الحكومة المتعلق بملف سلاح خطوة أساسية في مسار تثبيت مرجعية الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية".



وختم، "نجدد ثقتنا برئيس الجمهورية وبالنهج الذي يمثله، ونعاهد اللبنانيين أن نبقى داعمين لكل ما يعزز سيادة لبنان واستقراره".

