ريفي بعد لقاء الرئيس عون: شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:14
A-
A+
ريفي بعد لقاء الرئيس عون: شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة
ريفي بعد لقاء الرئيس عون: شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى الرئيس جوزاف عون وفدًا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان".

وبعد اللقاء، قال النائب أشرف ريفي: "أكدنا دعم الجبهة الكامل لمواقف رئيس الجمهورية الوطنية وتمسكه بالقسم الدستوري وحرصه على حماية سيادة لبنان وصون مؤسساته الشرعية".

وأضاف، "شددنا على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة وحصرية القرار الوطني بالمؤسسات الشرعية، بما يعزز قيام دولة قوية وقادرة وعادلة".

وتابع، "نثمّن تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بثوابت السيادة وحرصهما على أن يكون لبنان سيد قراره بعيدًا عن أي وصاية أو ازدواجية في السلطة".

وأشار إلى أنه، "نعتبر قرار الحكومة المتعلق بملف سلاح حزب الله خطوة أساسية في مسار تثبيت مرجعية الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية".

وختم، "نجدد ثقتنا برئيس الجمهورية وبالنهج الذي يمثله، ونعاهد اللبنانيين أن نبقى داعمين لكل ما يعزز سيادة لبنان واستقراره".
مواضيع ذات صلة
ريفي بعد لقائه دريان: الدولة تجمعنا وتعمل على الامن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: لقاء الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي حسن خليل من قائمقامية مرجعيون: نؤكّد أهمية دور الدولة ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى المدمّرة والضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن والرئيس التركي يشددان على أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

جوزاف عون

أشرف ريفي

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

الدستور

