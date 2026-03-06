عملية لـحزب الله.. مستوطنة إسرائيلية تحت القصف

أعلن " " في بيان جديد له، اليوم الجمعة، استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

وذكرت المعلومات أنَّ تلك العملية جاءت رداً على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات ، بما في الضاحية الجنوبية لبيروت.