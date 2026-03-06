طلب عاجل لـ "اليونيفيل" من الجيش

تشير معلومات ٢٤ إلى أن قوات اليونيفيل طلبت من الجيش عدم تحريك آلياته في في الوقت الراهن، كإجراء احترازي يهدف إلى تفادي أي احتكاك أو التباس ميداني، في ظل التوتر القائم والتهديدات التي تطال المنطقة

