"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة

أصدرت " " في بياناً استنكرت فيه تعرض المدينة لعدوان إسرائيلي جديد طال أهدافاً مدنية، من بينها "عمارة " التي تضم المكاتب الرئيسية للجمعية، إضافة إلى مكاتب مهندسين ومحامين وعيادات أطباء ومركزاً للصليب الأحمر اللبناني.



وأدانت الجمعية هذا العدوان السافر، مؤكدة أن المستهدفة لا تضم أي منشآت عسكرية أو حزبية، بل تقتصر على أهداف مدنية بحتة وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.



هذا وأعلنت الجمعية سلامة فريق عملها وكوادرها البشرية، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على تقييم الخسائر المادية. وختمت بيانها بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، سائلة الله الأمن والأمان لصيدا ولبنان.





