لبنان
"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة
Lebanon 24
06-03-2026
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت "
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية
" في
صيدا
بياناً استنكرت فيه تعرض المدينة لعدوان إسرائيلي جديد طال أهدافاً مدنية، من بينها "عمارة
المقاصد
" التي تضم المكاتب الرئيسية للجمعية، إضافة إلى مكاتب مهندسين ومحامين وعيادات أطباء ومركزاً للصليب الأحمر اللبناني.
وأدانت الجمعية هذا العدوان السافر، مؤكدة أن
العمارة
المستهدفة لا تضم أي منشآت عسكرية أو حزبية، بل تقتصر على أهداف مدنية بحتة وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.
هذا وأعلنت الجمعية سلامة فريق عملها وكوادرها البشرية، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على تقييم الخسائر المادية. وختمت بيانها بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، سائلة الله الأمن والأمان لصيدا ولبنان.
