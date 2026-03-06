تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:37
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف photos 0
شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة في لبنان خصوصاً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
 

وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة:


-الضاحية الجنوبية لبيروت: سلسلة غارات، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة ٣ آخرين.
 
-كوثرية الرز -جنوب لبنانا: إصابة طفيفة. 


-صور – جنوب لبنان: سقوط عدد من الشهداء جراء غارة استهدفت منزل آل الشيخ قرب ثكنة الجيش.
 
صيدا: استهداف "مبنى المقاصد" ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الجرحى.
 
- السعيدة، البقاع

- استهداف سيارة بين بلدتي تبنين وجبال البطم
 
- المروانية، جنوب لبنان
 
- يحمر الشقيف، جنوب لبنان
 
- النبطية - الدوير
 
 
- بنت جبيل، جنوب لبنان، سلسلة غارات،  إحداها استهدفت دراجة نارية ما أدى إلى تسجيل إصابة
 
 
- الطيبة، جنوب لبنان
 
 
- استهداف سيارة على طريق ضهر البيدر، البقاع
 
 
- النبي شيت، البقاع، سقوط عدد من الشهداء
 
 
- طيرفلسيه - جنوب لبنان
 
 
- المجادل - جنوب لبنان
 
 
- الكفور - جنوب لبنان
 

-كفركلا- جنوب لبنان

-دير ميماس- جنوب لبنان 
(تحديث مستمر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

