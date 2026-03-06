من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف

شنّ العدو ، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة في خصوصاً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.



وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة:





-الضاحية الجنوبية لبيروت: سلسلة غارات، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة ٣ آخرين.

-كوثرية الرز -جنوب لبنانا: إصابة طفيفة.





-صور – : سقوط عدد من جراء غارة استهدفت منزل آل الشيخ قرب ثكنة الجيش.





: استهداف "مبنى المقاصد" ما أسفر عن 5 وعدد من الجرحى.



- السعيدة،





- استهداف سيارة بين بلدتي تبنين وجبال البطم



- المروانية، جنوب لبنان



- يحمر الشقيف، جنوب لبنان



- - الدوير

- بنت ، جنوب لبنان، سلسلة غارات، إحداها استهدفت دراجة نارية ما أدى إلى تسجيل إصابة

- ، جنوب لبنان

- استهداف سيارة على طريق ، البقاع

- النبي شيت، البقاع، سقوط عدد من الشهداء

- طيرفلسيه - جنوب لبنان

- المجادل - جنوب لبنان

- الكفور - جنوب لبنان





-كفركلا- جنوب لبنان





-دير ميماس- جنوب لبنان

(تحديث مستمر)



