رجّي: اتصالات أوروبية ترحّب بقرار حظر نشاطات حزب الله العسكرية

كتب يوسف رجّي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقيت سلسلة من الاتصالات الهاتفية التضامنية من وزراء خارجية عدد من ، شملت كلاً من ، ، ، ومونتينيغرو".



أضاف: "وأجمع الوزراء على الترحيب بقرار القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه، وأكدوا استعدادهم لتقديم الدعم الإنساني اللازم".



ختم: "أعربت من جهتي عن تقديري العميق لمواقفهم التضامنية، معوّلاً على علاقاتهم الدولية للضغط في اتجاه وقف الاعتداءات وتجنيب البنى التحتية المدنية من الاستهداف".

