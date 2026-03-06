تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رجّي: اتصالات أوروبية ترحّب بقرار حظر نشاطات حزب الله العسكرية

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:22
كتب وزير الخارجية يوسف رجّي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقيت سلسلة من الاتصالات الهاتفية التضامنية من وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، شملت كلاً من ألمانيا، أيرلندا، إسبانيا، ومونتينيغرو". 

أضاف: "وأجمع الوزراء على الترحيب بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه، وأكدوا استعدادهم لتقديم الدعم الإنساني اللازم". 

ختم: "أعربت من جهتي عن تقديري العميق لمواقفهم التضامنية، معوّلاً على علاقاتهم الدولية للضغط في اتجاه وقف الاعتداءات وتجنيب البنى التحتية المدنية من الاستهداف". 
