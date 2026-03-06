تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزيرة الشؤون الاجتماعية: من المتوقع وصول مساعدات الى لبنان من هذه الدول
Lebanon 24
06-03-2026
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد إلى أنّه "من المتوقع وصول مساعدات الى
لبنان
من مصر
والاردن والسعودية في الايام المقبلة".
أضافت: "محطة
شارل الحلو
لن تفتح لاستقبال
النازحين
والمدينة الرياضية تتجهز والمسبح الاولمبي في ضبية خاص لأهالي قوى الأمن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المتوقع وصول 6 مقاتلات إف 22 إضافية إلى إسرائيل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المتوقع وصول 6 مقاتلات إف 22 إضافية إلى إسرائيل
06/03/2026 17:02:37
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
06/03/2026 17:02:37
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: نعمل على تجهيز مراكز اضافية داخل بيروت لتخفيف الضغط
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: نعمل على تجهيز مراكز اضافية داخل بيروت لتخفيف الضغط
06/03/2026 17:02:37
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية أمام النازحين
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية أمام النازحين
06/03/2026 17:02:37
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
المدينة الرياضية
شارل الحلو
النازحين
السعودية
من مصر
السعود
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
Lebanon 24
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
09:37 | 2026-03-06
06/03/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
09:57 | 2026-03-06
06/03/2026 09:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
Lebanon 24
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
09:53 | 2026-03-06
06/03/2026 09:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
Lebanon 24
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
09:50 | 2026-03-06
06/03/2026 09:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
09:43 | 2026-03-06
06/03/2026 09:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:37 | 2026-03-06
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
09:57 | 2026-03-06
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
09:53 | 2026-03-06
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
09:50 | 2026-03-06
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
09:43 | 2026-03-06
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
09:31 | 2026-03-06
الحريري تستنكر العدوان على صيدا: استهداف للمدنيين وانتهاك للأمن والاستقرار
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24