بو صعب زار عون: الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب

استقبل رئيس الجمهورية ، اليوم الجمعة، مجلس النواب الياس بو صعب حيث جرى التداول في الأوضاع الراهنة والمستجدات الأمنية وتطورات العدوان على .



وفي تصريح له عقب اللقاء، قال بو صعب: "مُتضامن مع موقف رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب، ومتضامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساعدة اللبنانيين في هذه المرحلة".



وأكمل: "سمعت من حرصه على احتواء والتمسك بالوحدة الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف. يجب أن نتفهم وضع الجيش والقوى الأمنية، والوقوف وراءها هو المخرج وليس الانتقاد".



ورأى أنَّ "الأولوية اليوم هي وحدة وسلامة الأراضي ، ولا أحد أكثر من رئيس الجمهورية قادر على الحفاظ على "، مؤكداً أنّ "الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب والاعتداءات".



وختم: "بعد انتهاء هذه المرحلة، طلبت من الرئيس دعوة جميع الأطراف إلى حوار للاتفاق على كل ما هو عالق، من تطبيق إلى الانتخابات وكل الملفات الأخرى".

