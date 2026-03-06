تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بو صعب زار عون: الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:40
بو صعب زار عون: الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب
بو صعب زار عون: الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث جرى التداول في الأوضاع الراهنة والمستجدات الأمنية وتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال بو صعب: "مُتضامن مع موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة بضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب، ومتضامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساعدة اللبنانيين في هذه المرحلة".

وأكمل: "سمعت من الرئيس عون حرصه على احتواء النازحين والتمسك بالوحدة الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف. يجب أن نتفهم وضع الجيش والقوى الأمنية، والوقوف وراءها هو المخرج وليس الانتقاد".

ورأى أنَّ "الأولوية اليوم هي وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ولا أحد أكثر من رئيس الجمهورية قادر على الحفاظ على الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنّ "الرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب والاعتداءات".

وختم: "بعد انتهاء هذه المرحلة، طلبت من الرئيس دعوة جميع الأطراف إلى حوار للاتفاق على كل ما هو عالق، من تطبيق الدستور إلى الانتخابات وكل الملفات الأخرى".
