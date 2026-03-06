عن قصف الضاحية... ماذا أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي؟

أعلن ، ، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته في ، مؤكداً تمكن الجيش من السيطرة على نقاط ميدانية إضافية.



وشدد في تصريحاته على استمرار العمليات العسكرية ، مؤكداً عزم بلاده على مواصلة تعزيز القوات في لبنان حتى تحقيق "الحسم" مع .

كما أوضح وزير الدفاع أن الجيش يواصل حملته ضد حزب الله من خلال تكثيف الهجمات الجوية على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.