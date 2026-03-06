تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بشأن التمديد للمجلس النيابي لسنتين.. جعجع يعلن موقف "القوات"

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:45
بشأن التمديد للمجلس النيابي لسنتين.. جعجع يعلن موقف القوات
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "يحاول البعض استغلال الظرف القاهر الذي وقع فيه لبنان جراء الحرب الدائرة على أرضه، في الأيام الأخيرة، لمحاولة التمديد لنفسه لأطول فترة ممكنة في المجلس النيابي". 

أضاف البيان: "صحيح أن لبنان يعيش في الوقت الحاضر ظروفًا مأسوية، وهناك قوة قاهرة تمنعه من تحضير الانتخابات النيابية وإتمامها في مواعيدها التي كانت مقررة في أيار المقبل، لكن القوة القاهرة لن تستمر لسنتين كي يحاول البعض التمديد لنفسه سنتين". 

تابع: "من هذا المنطلق، نحن ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين، ولقد تقدم اليوم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس لفترة ستة أشهر، لأنه معلوم أن واقع القوة القاهرة والذي يخيّم على لبنان حاليا لن يستمر لأكثر من أسابيع.وإلى جانب الدمار اللاحق بالبلاد في الوقت الحاضر، يجب ألّا نُلحق بأنفسنا دمارًا في مؤسساتنا الدستورية الوحيدة المتبقية لنا". 

ختم البيان: "ولذلك أدعو جميع النواب في المجلس النيابي إلى الالتفاف حول اقتراح القانون الذي قدمناه اليوم، لأنه من جهة يلبي متطلبات الظرف القاهر الذي يمر به لبنان، ومن جهة أخرى لا يترك مجالًا لترهل المجلس النيابي".
القوات اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

الجمهوري

رئيس حزب

القاهرة

جمهورية

الدستور

