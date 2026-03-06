تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بشأن التمديد للمجلس النيابي لسنتين.. جعجع يعلن موقف "القوات"
Lebanon 24
06-03-2026
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
، البيان الآتي: "يحاول البعض استغلال الظرف القاهر الذي وقع فيه
لبنان
جراء الحرب الدائرة على أرضه، في الأيام الأخيرة، لمحاولة التمديد لنفسه لأطول فترة ممكنة في المجلس النيابي".
أضاف البيان: "صحيح أن لبنان يعيش في الوقت الحاضر ظروفًا مأسوية، وهناك قوة قاهرة تمنعه من تحضير الانتخابات النيابية وإتمامها في مواعيدها التي كانت مقررة في أيار المقبل، لكن القوة
القاهرة
لن تستمر لسنتين كي يحاول البعض التمديد لنفسه سنتين".
تابع: "من هذا المنطلق، نحن ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين، ولقد تقدم اليوم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس لفترة ستة أشهر، لأنه معلوم أن واقع القوة القاهرة والذي يخيّم على لبنان حاليا لن يستمر لأكثر من أسابيع.وإلى جانب الدمار اللاحق بالبلاد في الوقت الحاضر، يجب ألّا نُلحق بأنفسنا دمارًا في مؤسساتنا الدستورية الوحيدة المتبقية لنا".
ختم البيان: "ولذلك أدعو جميع النواب في المجلس النيابي إلى الالتفاف حول اقتراح القانون الذي قدمناه اليوم، لأنه من جهة يلبي متطلبات الظرف القاهر الذي يمر به لبنان، ومن جهة أخرى لا يترك مجالًا لترهل المجلس النيابي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي
Lebanon 24
توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي
06/03/2026 17:02:57
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب: تكتل "الجمهورية القوية" ضد الارجاء أو التمديد للمجلس النيابي
Lebanon 24
أيوب: تكتل "الجمهورية القوية" ضد الارجاء أو التمديد للمجلس النيابي
06/03/2026 17:02:57
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: لا نقبل باستغلال العمليات العسكرية ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة
Lebanon 24
جعجع: لا نقبل باستغلال العمليات العسكرية ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة
06/03/2026 17:02:57
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري
Lebanon 24
مشاريع التمديد للمجلس النيابي بدأت تتواتر إلى بري
06/03/2026 17:02:57
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
سمير جعجع
اللبنانية
الجمهوري
رئيس حزب
القاهرة
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
Lebanon 24
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
09:37 | 2026-03-06
06/03/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
09:57 | 2026-03-06
06/03/2026 09:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
Lebanon 24
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
09:53 | 2026-03-06
06/03/2026 09:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
Lebanon 24
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
09:50 | 2026-03-06
06/03/2026 09:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
09:43 | 2026-03-06
06/03/2026 09:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:37 | 2026-03-06
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
09:57 | 2026-03-06
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
09:53 | 2026-03-06
رغم العدوان… هاني يثبت صمود وزارة الزراعة ويؤكد دعم المزارعين والأمن الغذائي
09:50 | 2026-03-06
بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات
09:43 | 2026-03-06
"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة
09:31 | 2026-03-06
الحريري تستنكر العدوان على صيدا: استهداف للمدنيين وانتهاك للأمن والاستقرار
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24