نقابة موزعي الغاز: السعر الرسمي ثابت ولا تعديل عليه

أوضح رئيس " والموزعين" في قطاع ومستلزماته في ، ، في بيان، أن الأنباء التي تداولتها بعض حول ارتفاع سعر الغاز غير دقيقة في الوقت الراهن، مؤكداً أن السعر الرسمي لا يزال كما صدر في جدول أسعار الوزارة، وهو 1,417,000 ، دون أي تعديل.



ودعا جميع المحال والمؤسسات التجارية التي تبيع قوارير الغاز إلى الالتزام بالسعر الرسمي المحدد، ووضع السعر بشكل واضح على واجهات المحال لضمان الشفافية ومنع استغلال المواطنين.



وختم زينون بيانه بالتأكيد على أن النقابة تتابع هذا الملف يومياً مع الجهات المعنية، مشدداً على أنها لن تتساهل مع أي مخالفة أو محاولة لرفع الأسعار خلافاً للتسعيرة الرسمية، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق.







