لبنان

نقابة موزعي الغاز: السعر الرسمي ثابت ولا تعديل عليه

Lebanon 24
06-03-2026 | 07:00
نقابة موزعي الغاز: السعر الرسمي ثابت ولا تعديل عليه
أوضح رئيس "نقابة العاملين والموزعين" في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، في بيان، أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع سعر الغاز غير دقيقة في الوقت الراهن، مؤكداً أن السعر الرسمي لا يزال كما صدر في جدول أسعار الوزارة، وهو 1,417,000 ليرة لبنانية، دون أي تعديل.

ودعا زينون جميع المحال والمؤسسات التجارية التي تبيع قوارير الغاز إلى الالتزام بالسعر الرسمي المحدد، ووضع السعر بشكل واضح على واجهات المحال لضمان الشفافية ومنع استغلال المواطنين.

وختم زينون بيانه بالتأكيد على أن النقابة تتابع هذا الملف يومياً مع الجهات المعنية، مشدداً على أنها لن تتساهل مع أي مخالفة أو محاولة لرفع الأسعار خلافاً للتسعيرة الرسمية، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق.


