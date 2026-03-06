الراعي يستقبل وفوداً في بكركي ويبحث شؤوناً كنسية ووطنية

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي ببكركي وفداً من "عائلة قلب يسوع" برئاسة سلوى اسطفان، في زيارة لنيل البركة. جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الصلاة لقلب يسوع، وتقديم آلام وعذاباته للمخلص الذي بذل نفسه فداءً عن شعبه.



وعرض الوفد لنشاط العائلة الممتد على الأراضي كافة، من والجنوب وبيروت والشمال وصولاً إلى . وأشار الوفد إلى أن عدد المؤمنين في العائلة قارب الثلاثة آلاف شخص موزعين بين لبنان ودول الانتشار، حيث يعملون على رفع الصلوات وتقديم العون للمحتاجين دون تمييز.



كما التقى البطريرك السفير سرجيو سيدرا والسيدة ماري تريز فرا، التي قدمت له مجموعة من أعمالها الأدبية الوطنية. ومن بين الزوار أيضاً، التقى البطريرك الرئيس العام للرهبنة اللبنانية الأباتي ادمون رزق، حيث جرى البحث في عدد من الأمور الكنسية.





