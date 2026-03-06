تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريش يبحث مع وفد من البعثة الإيطالية سبل تعزيز قدرات الدفاع المدني

Lebanon 24
06-03-2026 | 20:38
خريش يبحث مع وفد من البعثة الإيطالية سبل تعزيز قدرات الدفاع المدني
استقبل المدير العام للدفاع المدني، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه وفداً من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL)، ضم كلاً من قائد فريق البعثة الكولونيل فيتوريو جيسوني، ورئيس مكتب التعاون المدني–العسكري (CIMIC) المقدم ماريو فرانكافيلا، ومساعد مسؤول فريق الـ(CIMIC) الرقيب الأول فرانشيسكو أوليفيري.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني بأن اللقاء استعرض الأوضاع الإنسانية الراهنة في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، وما نتج عنها من نزوح للمواطنين من المناطق المتضررة. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني والبعثة الإيطالية، لا سيما في مجالات دعم قدرات المديرية لتمكينها من مواصلة مهامها الإنسانية والإغاثية.

وتناول البحث دراسة احتياجات المديرية العامة للدفاع المدني، وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة لدعم العناصر وتطوير التجهيزات. كما جرى التداول في آليات تقديم مساعدات إنسانية للنازحين عبر الدفاع المدني أو لمصلحته، بما يساهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز جهود الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات الإنسانية والإغاثية، وذلك لمواكبة التحديات الراهنة والإسهام في دعم الجهود المبذولة لخدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

