سلام يستقبل الوطني الحر والجبهة السيادية لبحث تداعيات الحرب والنزوح

لبنان
سلام يستقبل "الوطني الحر" و"الجبهة السيادية" لبحث تداعيات الحرب والنزوح
Lebanon 24
06-03-2026
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي وفدين سياسيين لمناقشة التطورات الراهنة في ظل الحرب التي تشنها
إسرائيل
على
لبنان
.
فقد استقبل الرئيس سلام وفداً من "
التيار الوطني الحر
" ضم النواب ندى البستاني، سيزار أبي خليل، ونقولا الصحناوي، ونائبة رئيس
التيار
للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي.
وأوضح النائب سيزار أبي خليل عقب اللقاء أن النقاش تركز على الوضع الراهن وإجراءات الحكومة، معتبراً أن أزمة النزوح تشكل التحدي الأكبر في ظل الإمكانات المحدودة، داعياً إلى التكيف والتضامن واحتضان النازحين لتفادي أي احتكاكات داخلية قد تضر بالسلم الأهلي.
كما أكد دعم التيار لقرارات الحكومة وللجيش، مشدداً على ضرورة تفعيل الجهد الديبلوماسي لوقف الحرب ومنع توسع الاعتداءات
الإسرائيلية
.
كما استقبل الرئيس سلام وفداً من "الجبهة السيادية" ضم النائبين أشرف ريفي وكميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب "التغيير" إيلي محفوض، وعضو الهيئة التنفيذية في "القوات
اللبنانية
" جوزيف الجبيلي، وكميل جوزيف شمعون.
وأصدرت الجبهة بياناً عقب اللقاء أعلنت فيه دعمها الكامل لمواقف الرئيس سلام السيادية وتمسكه بالدستور ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرة أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة، وتحديداً سلاح "
حزب الله
"، يشكل الخطر الأكبر على الكيان والنظام الدستوري، ودعت الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية لمصادرة الأسلحة غير الشرعية وتوقيف الخارجين عن القانون.
كما رأت الجبهة أن التدخل الإيراني عبر قوى مسلحة ينتهك السيادة، وأيدت قرار الحكومة بملاحقة أفراد "الحرس الثوري الإيراني" الموجودين في لبنان وطردهم، داعية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في حال استمرار تدخلها.
وشددت الجبهة في ختام بيانها على أن استعادة الدولة ضرورة وجودية، مؤكدة أنه لا يمكن التعايش بين منطق الدولة ومنطق "الدويلات"، وداعية القوى السياسية لاتخاذ موقف حاسم لترسيخ سيادة لبنان ووحدانية قراره.
