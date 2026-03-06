بري ينفي كلاماً نُسب إليه: "ما قيل غير صحيح"

نفى ما نقله النائب عن لسانه مؤخراً، معلناً أنَّ "ما قيل غير دقيق وغير صحيح".



وكان قال بعد لقائه إنّ "أصولنا إلى هذه الحالة هو أن قرَّر فتح حرب إسناد ثانية في توقيتٍ قاتل"، مُعتبراً أن "الحلّ للخروج من هذه الكارثة هو في إلزامه بتسليم سلاحه وقراره للدّولة لكي تفاوض باسم اللبنانيّين لإخراج من هذه المأساة".





وقال: "نثمن موقف بري بدعم القرار الأخير للحكومة وهو أكد أن هذ القرار ليس بوجه طائفة معينة إنما حمايةً لهذا البلد".