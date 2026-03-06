تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالفيديو: ادرعي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك!

Lebanon 24
06-03-2026 | 08:14
A-
A+

بالفيديو: ادرعي إلى كل من يملك حساباً في القرض الحسن: إسحب أموالك!
بالفيديو: ادرعي إلى كل من يملك حساباً في القرض الحسن: إسحب أموالك! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر الجيش الإسرائيلي "كل من يملك حساباً في جمعية القرض الحسن من سكّان لبنان الى الاسراع بسحب الأموال كي لا تختفي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أسرعوا بسحب أموالكم على الفور كي لا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى حزب الله".

وأضاف: "قبل بضعة أيام أنجز اليش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله في أنحاء لبنان. في أعقاب الغارات أصبحت الجمعية غير عاملة وتوقفت عن تقديم الخدمة مما لا ينطبق على عناصر حزب الله الذي لا تزال الجمعية تحوّل الأموال إليهم على حساب الأموال الخاصة ببقية اللبنانيين".

وختم: "يا سكان لبنان ممن يمتلك حسابًا في الجمعية اتصلوا حالاً بمدراء الفروع والموظفين المحليين الذين يقدمون لكم الخدمة وطالبوهم بتلقي أموالكم بشكل فوري، وإلا لن تستطيعوا القيام بذلك وتذهب كل أموالكم إلى خزينة حزب الله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: إسرائيل هدمت مراكز القرض الحسن وهي مراكز مالية اجتماعية تخدم الناس وهي ذات صفة اجتماعية واضحة أمام العالم ويستفيد منها مئات الآلاف من كل اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تبلغ مُواطنون من "القرض الحسن"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع اوتوستراد رياق باتجاه بعلبك جراء استهداف "القرض الحسن" في حوش الغنم
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة استهدفت "القرض الحسن" في النبطية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية القرض الحسن

افيخاي ادرعي

سكان لبنان

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
12:13 | 2026-03-06
Lebanon24
11:53 | 2026-03-06
Lebanon24
11:43 | 2026-03-06
Lebanon24
11:32 | 2026-03-06
Lebanon24
11:25 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24