بالفيديو: ادرعي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك!

حذّر الجيش "كل من يملك حساباً في من سكّان الى الاسراع بسحب الأموال كي لا تختفي".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أسرعوا بسحب أموالكم على الفور كي لا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى ".



وأضاف: "قبل بضعة أيام أنجز اليش الإسرائيلي موجة من الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله في أنحاء لبنان. في أعقاب الغارات أصبحت الجمعية غير عاملة وتوقفت عن تقديم الخدمة مما لا ينطبق على عناصر حزب الله الذي لا تزال الجمعية تحوّل الأموال إليهم على حساب الأموال الخاصة ببقية اللبنانيين".



وختم: "يا ممن يمتلك حسابًا في الجمعية اتصلوا حالاً بمدراء الفروع والموظفين المحليين الذين يقدمون لكم الخدمة وطالبوهم بتلقي أموالكم بشكل فوري، وإلا لن تستطيعوا القيام بذلك وتذهب كل أموالكم إلى خزينة حزب الله".

#خاص يا سكان لبنان ممن يملك حساب في جمعية القرض الحسن، أسرعوا بسحب أموالكم على الفور لكيلا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى حزب



🔸قبل بضعة أيام أنجز جيش الدفاع موجة من الغارات الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله الإرهابي في أنحاء لبنان.



🔸في… pic.twitter.com/qrGz8UhUlI — (@AvichayAdraee) March 6, 2026