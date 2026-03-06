في الكورة.. أطلق النار على محل لبيع الهواتف ولاذ بالفرار

أقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية في محلة - مقابل مطعم قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".





وبحسب المعلومات لم يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات في واجهة المحل.





ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة حتى الساعة، وعرف ان صاحب المحل ادعى لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول.

