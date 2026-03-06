تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خريس يجول في الجنوب متفقداً الأضرار وداعماً جهود الإغاثة
Lebanon 24
06-03-2026
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في مدينة صور وعدد من البلدات الجنوبية، حيث تفقد حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات
الإسرائيلية
في الأحياء السكنية والمؤسسات.
وأكد خريس خلال جولته أن تدمير منازل الآمنين لن يكسر إرادة الصمود، مشدداً على التمسك بحق الحياة والكرامة والإصرار على
إعادة الإعمار
.
وفي لقائه مع
رئيس اتحاد
بلديات
قضاء صور
المهندس حسن دبوق، بحث خريس خريطة العمل المشتركة لمواكبة احتياجات
النازحين
وتنسيق جهود الإغاثة. كما اطلع على آلية عمل غرفة
إدارة الكوارث
في الاتحاد، مثنياً على جهود الفرق الميدانية.
وفي بلدة طورا، التقى خريس فريق الإسعاف في الدفاع المدني التابع لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، مشيداً بتضحياتهم التي تشكل
خط الدفاع
الأول لحماية الأرواح.
وشدد خريس في ختام جولته على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية لتعزيز صمود الأهالي في وجه التحديات الراهنة.
