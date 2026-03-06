خريس يجول في الجنوب متفقداً الأضرار وداعماً جهود الإغاثة

جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في مدينة صور وعدد من البلدات الجنوبية، حيث تفقد حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات في الأحياء السكنية والمؤسسات.



وأكد خريس خلال جولته أن تدمير منازل الآمنين لن يكسر إرادة الصمود، مشدداً على التمسك بحق الحياة والكرامة والإصرار على .



وفي لقائه مع بلديات المهندس حسن دبوق، بحث خريس خريطة العمل المشتركة لمواكبة احتياجات وتنسيق جهود الإغاثة. كما اطلع على آلية عمل غرفة في الاتحاد، مثنياً على جهود الفرق الميدانية.



وفي بلدة طورا، التقى خريس فريق الإسعاف في الدفاع المدني التابع لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، مشيداً بتضحياتهم التي تشكل الأول لحماية الأرواح.



وشدد خريس في ختام جولته على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية لتعزيز صمود الأهالي في وجه التحديات الراهنة.

Advertisement