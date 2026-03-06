أرسلان يستقبل جنبلاط: بحث في المستجدات السياسية وملف النازحين

استقبل رئيس " اللبناني" في دارته في ، رئيس " " ورئيس كتلة "اللقاء " النائب تيمور ، على رأس وفد من الكتلة وقيادة الحزب، وذلك بحضور الأمير مجيد وأعضاء من قيادة "الديمقراطي".



وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والتطورات الأمنية في والمنطقة، مع التشديد على ضرورة التعاون والتنسيق في ملف من الجنوب والضاحية الجنوبية وسائر المناطق .

