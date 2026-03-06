الخير يشيد باحتضان للنازحين وتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان

حيّا رئيس " في " كمال الخير، في بيان، الشعب اللبناني لمبادرته بفتح بيوت القلوب لاستقبال من الجنوب والضاحية والبقاع جراء العدوان ، معتبراً مساندتهم واجباً وطنياً وأخلاقياً.

وخصّ الخير بالتحية أهالي وجوارها وكل الشمال على وقوفهم إلى جانب إخوانهم النازحين، مؤكداً استمرارية القيام بكافة الواجبات لرعايتهم وتقديم كل الإمكانات المتاحة لهم.



ودعا الخير الوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملةً في تأمين احتياجات النازحين داخل مراكز الإيواء والمدارس، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، مشدداً على أن خدمتهم شرف وطني.



كما لفت الخير إلى ضرورة التمسك بالوحدة الداخلية ونبذ الفتن التي تخدم العدو، داعياً القوى الأمنية إلى توقيف كل من يمس بالسلم الأهلي. وأكد أن الشعب اللبناني يقين بأن عدوه الوحيد هو العدو الذي يستهدف جميع المناطق والطوائف، مشدداً على أهمية توحيد الموقف وتوجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية.