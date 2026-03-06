تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخير يشيد باحتضان للنازحين وتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان

Lebanon 24
06-03-2026 | 08:50
الخير يشيد باحتضان للنازحين وتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان
الخير يشيد باحتضان للنازحين وتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان photos 0
حيّا رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير، في بيان، الشعب اللبناني لمبادرته بفتح بيوت القلوب لاستقبال النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع جراء العدوان الإسرائيلي، معتبراً مساندتهم واجباً وطنياً وأخلاقياً.
 
وخصّ الخير بالتحية أهالي المنية وجوارها وكل الشمال على وقوفهم إلى جانب إخوانهم النازحين، مؤكداً استمرارية القيام بكافة الواجبات لرعايتهم وتقديم كل الإمكانات المتاحة لهم.

ودعا الخير الوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملةً في تأمين احتياجات النازحين داخل مراكز الإيواء والمدارس، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، مشدداً على أن خدمتهم شرف وطني.

كما لفت الخير إلى ضرورة التمسك بالوحدة الداخلية ونبذ الفتن التي تخدم العدو، داعياً القوى الأمنية إلى توقيف كل من يمس بالسلم الأهلي. وأكد أن الشعب اللبناني بات على يقين بأن عدوه الوحيد هو العدو الصهيوني الذي يستهدف جميع المناطق والطوائف، مشدداً على أهمية توحيد الموقف وتوجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية.
