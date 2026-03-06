رجّي تابع آلية تنظيم عمليات إيواء النازحين وتوزيعهم

كتب وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي عبر حسابه على منصّة "إكس": "قمتُ بزيارة في السراي الحكومي للاطّلاع على آلية تنظيم عمليات إيواء وتوزيعهم على مختلف المناطق، وللوقوف إلى جانب الفرق التي تتابع هذا الملفّ الإنساني ونقل متطلبات أهالي لأخذها بعين الاعتبار".



أضاف: "أتوجّه لهم بالتحية والتقدير على جهودهم المتواصلة في متابعة شؤون النازحين ودعم المناطق المضيفة".

