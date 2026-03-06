حتى الساعة... إليكم عدد الشهداء والجرحى جراء الغارات على البقاع

أفادت المعلومات أن التي استهدفت منذ ساعات وحتى الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر شُنت ١٢ غارة، وأسفرت عن استشهاد ٤ أشخاص وإصابة ١٢ آخرين.

